В Иркутской области снимают телепрограмму о путешествиях

Общество, Фото: пресс-служба администрации Иркутска

«Неизвестные маршруты России» (0+) расскажут о туристических достопримечательностях региона



В Иркутске стартовали съёмки программы о путешествиях «Неизвестные маршруты России», выходящей на телеканале «Россия – Культура». Очередная серия тревел-шоу с названием «Иркутск – ворота в заповедный Байкал» будет посвящена столице области и туристическим маршрутам региона.



Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, накануне в город прибыла съёмочная группа проекта. В ближайшие дни она посетит достопримечательности Иркутска, в том числе – Московские ворота, а также ГЭС, алюминиевый завод, предприятие по обработке кварца и ледовый дворец «Байкал». Запланированы выезды в посёлки Листвянка, Большое Голоустное, Усть-Ордынский, Баяндай, село Анга и другие населённые пункты. Съёмки продлятся более 10 дней.



– Авторы программы «Неизвестные маршруты России» показывают зрителям те уголки нашей Родины, о которых молчат путеводители и никогда не расскажут гиды. Таких мест много на карте Иркутска и региона, – подчеркнула советник мэра города по туризму Инга Корочкина.

