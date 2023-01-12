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В Иркутской области снимают телепрограмму о путешествиях

В Иркутской области снимают телепрограмму о путешествиях
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Иркутска
«Неизвестные маршруты России» (0+) расскажут о туристических достопримечательностях региона

В Иркутске стартовали съёмки программы о путешествиях «Неизвестные маршруты России», выходящей на телеканале «Россия – Культура». Очередная серия тревел-шоу с названием «Иркутск – ворота в заповедный Байкал» будет посвящена столице области и туристическим маршрутам региона.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, накануне в город прибыла съёмочная группа проекта. В ближайшие дни она посетит достопримечательности Иркутска, в том числе – Московские ворота, а также ГЭС, алюминиевый завод, предприятие по обработке кварца и ледовый дворец «Байкал». Запланированы выезды в посёлки Листвянка, Большое Голоустное, Усть-Ордынский, Баяндай, село Анга и другие населённые пункты. Съёмки продлятся более 10 дней.

– Авторы программы «Неизвестные маршруты России» показывают зрителям те уголки нашей Родины, о которых молчат путеводители и никогда не расскажут гиды. Таких мест много на карте Иркутска и региона, – подчеркнула советник мэра города по туризму Инга Корочкина.
Иркутская область туризм телевидение телепрограмма Иркутск Байкал

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