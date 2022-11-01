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В Иркутской области назвали сроки проведения Ёрдынских игр

В Иркутской области назвали сроки проведения Ёрдынских игр
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта Иркутской области
Их проведут в середине июня следующего года

Международный этнокультурный фестиваль «Ёрдынские игры – игры народов Евразии» пройдёт в Иркутской области с 16 по 18 июня 2023 года. Такое решение было принято во время заседания организационного комитета.

Международный этнокультурный фестиваль собирает представителей кочевых народов. В нём принимают участие делегации Китая, Казахстана, Кыргызстана, Монголии и России. Нашу страну представляют команды Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского округа, республик Бурятия, Саха (Якутия), Калмыкия, Алтай. Участники организационного комитета предложили расширить число делегаций, пригласив представителей коренных народов, ранее не участвовавших в фестивале.

– Проведение Ёрдынских игр способствует сохранению традиций кочевых народов Евразии. Они входят в событийный календарь нашего региона и являются крупным этнокультурным мероприятием Иркутской области. Один элементов игр — обрядовый круговой танец ёхор вокруг горы Ехэ Ёрд – это кульминация, которая объединит участников. Мы приглашаем всех присоединятся к празднику, ведь по легенде, чем больше людей соберётся на Ёрдынских играх, тем успешнее будет предстоящий год, – рассказала министр культуры Иркутской области Олеся Полунина.

В рамках игр организованы культурная, спортивная программы и международная научно-творческая конференция. В культурную часть входят фестиваль традиционного кругового танца евразийских народов, выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного творчества, одним из самых ожидаемых и красочных событий культурной программы фестиваля является конкурс «Красавица Ёрдынских игр». В спортивной программе – турниры по бурятской национальной борьбе «Бухэ барилдан», стрельбе из традиционного лука, мас-рестлингу (перетягиванию палки), якутским национальным прыжкам, переноске камня, шахматам шатар, а также скачки на лошадях по пересечённой местности. Главными состязаниями спортивной программы являются «Игры баторов (богатырей) Срединного мира». Одним из главных событий фестиваля является шаманский молебен (тайлган). Кульминацией праздника является грандиозный обрядовый круговой танец Ёхор вокруг горы Ехэ Ёрд. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

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Иркутская область Ердынские игры спорт национальная культура

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