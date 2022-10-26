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В Прибайкалье повторно цветёт «багульник»

В Прибайкалье повторно цветёт «багульник»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Подобное цветение растений обычно при затяжной и тёплой осени

Повторное цветение рододендрона даурского замечено в Прибайкальском национальном парке и Байкало-Ленском государственном природном заповеднике в Иркутской области. Растение, которое многие ошибочно называют «багульник», покрылось цветами преимущественно на солнечных участках местности.

По словам специалистов, самих цветов не так много, как весной, но тем не менее они есть. Они не считают повторное цветение в октябре редким явлением: так обычно происходит при затяжной и тёплой осени, причём не только с рододендроном даурским, но и, например, с шиповником (в сентябре), черёмухой или рябиной.

Как сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», с начала октября на охраняемых природных территориях к западу от Байкала держатся положительные дневные температуры в среднем около 7 градусов по Цельсию.
Иркутская область Байкал флора багульник цветение цветы особо охраняемые природные территории заповедник национальный парк

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