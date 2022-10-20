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В Чите стартуют всероссийские соревнования по дартсу

В Чите стартуют всероссийские соревнования по дартсу
Общество,  Фото:pixabay.com
Также будет разыгран «Кубок Забайкалья»

С 21 по 23 октября в Чите пройдут всероссийские соревнования по дартсу «Забайкальские стрелы» и региональные соревнования «Кубок Забайкалья». Местом проведения станет торгово-развлекательный центр «Подсолнух».

«Кубок Забайкалья» в парном разряде «Счастливый жребий» начнут разыгрывать 21 октября в 18:00. 22 октября в 10:00 начнётся церемония открытия «Забайкальских стрел». С 10:30 пройдут игры в парном разряде, с 16:00 – в одиночном. 23 октября с 9:30 будут проведены соревнования по дисциплинам «большой раунд», «набор очков», «сектор 20», «601», микст. Также с 16:00 состоятся игры «Кубка» в одиночном разряде.

Как сообщает группа «Забайкальская дартс-академия», участие в соревнованиях примут спортсмены из 29 субъектов РФ.

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дартс Забайкальский край Чита спорт всероссийские соревнования

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