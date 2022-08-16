16 августа

15 августа

Популярное

В Улан-Удэ осуждённые научились печь сосиски в тесте

В Улан-Удэ осуждённые научились печь сосиски в тесте
Общество,  Фото:pixabay.com
Очередной кулинарный мастер-класс состоялся в женской колонии

В улан-удэнской женской исправительной колонии №7, в реабилитационном центре «Аврора» при учреждении, состоялся новый кулинарный мастер-класс. На этот раз осуждённых женщин научили готовить сосиски в тесте.

Для начала осуждённым рассказали, как правильно выбрать сосиски, подготовить дрожжевое тесто, формировать из него заготовки и завернуть сосиски. В завершении приготовления заготовки смазали яйцом. Это придаёт готовому блюду аппетитный глянец.

- После выпекания в духовом шкафу в течение 15-20 минут женщины смогли полакомиться свежей и вкусной выпечкой, сделанной своими руками, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», кулинарные мастер-классы для осуждённых проводятся регулярно. Так, в июне женщин научили запекать рыбу в маринаде, а до этого готовить торт с сырным кремом, домашние роллысамсубоовы и пр.
осужденные колония кулинария

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии медведи отходят в тайгу, но всё ещё опасны для человека
В Бурятии медведи отходят в тайгу, но всё ещё опасны для человека
Общество, 16.08.2022
Косолапые стерегут потомство и территорию
В Улан-Удэ осуждённые научились печь сосиски в тесте
В Улан-Удэ осуждённые научились печь сосиски в тесте
Общество, 16.08.2022
Очередной кулинарный мастер-класс состоялся в женской колонии
Улан-удэнцы сравнили Восточный с Чернобылем
Улан-удэнцы сравнили Восточный с Чернобылем
Общество, 16.08.2022
«Спасибо за такое внимание к нашему посёлку», - возмущаются местные жители
Улан-удэнец запечатлел несколько видов полнолуний
Улан-удэнец запечатлел несколько видов полнолуний
Общество, 16.08.2022
На фотографиях запечатлено и жёлтое, и красное полнолуние
В Улан-Удэ двум улицам присвоили имена ветеранов
В Улан-Удэ двум улицам присвоили имена ветеранов
Общество, 16.08.2022
Новые улицы появились на юго-западе
Суд разорвал фиктивный брак забайкалки и гражданина Таджикистана
Суд разорвал фиктивный брак забайкалки и гражданина Таджикистана
Общество, 16.08.2022
За штамп в паспорте женщина получила 15 тысяч рублей
В Бурятии прощаются с погибшим в ходе спецоперации ефрейтором
В Бурятии прощаются с погибшим в ходе спецоперации ефрейтором
Общество, 16.08.2022
Александр Хутаков вновь заключил контракт в начале мая
В Бурятии коронавирус обнаружили ещё у 70 человек
В Бурятии коронавирус обнаружили ещё у 70 человек
Общество, 16.08.2022
Заболеваемость пошла на снижение
На новогодний городок в Улан-Удэ выделят 8,5 млн рублей
На новогодний городок в Улан-Удэ выделят 8,5 млн рублей
Общество, 16.08.2022
Новогодний городок с каждым годом становится дороже
В Бурдраме завершились отпуска
В Бурдраме завершились отпуска
Общество, 16.08.2022
Творческий коллектив начал готовиться к началу нового 91 театрального сезона
В Бурятии потушили сложный лесной пожар
В Бурятии потушили сложный лесной пожар
Общество, 16.08.2022
Возгорание ликвидировано в Прибайкальском районе
Глава Бурятии: «Автобусы есть, а водить их некому»
Глава Бурятии: «Автобусы есть, а водить их некому»
Общество, 16.08.2022
Из бюджета Бурятии «Городским маршрутам» выделят более 50 млн
Больница в Бурятии затянула с оплатой продуктов для стационара
Больница в Бурятии затянула с оплатой продуктов для стационара
Общество, 16.08.2022
Главврач получил прокурорское представление 
В Бурятии свидетельства о профессии признают недействительными
В Бурятии свидетельства о профессии признают недействительными
Общество, 16.08.2022
Документы выдали без прохождения обучения 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^