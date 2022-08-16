Очередной кулинарный мастер-класс состоялся в женской колонии
В улан-удэнской женской исправительной колонии №7, в реабилитационном центре «Аврора» при учреждении, состоялся новый кулинарный мастер-класс. На этот раз осуждённых женщин научили готовить сосиски в тесте.
Для начала осуждённым рассказали, как правильно выбрать сосиски, подготовить дрожжевое тесто, формировать из него заготовки и завернуть сосиски. В завершении приготовления заготовки смазали яйцом. Это придаёт готовому блюду аппетитный глянец.
- После выпекания в духовом шкафу в течение 15-20 минут женщины смогли полакомиться свежей и вкусной выпечкой, сделанной своими руками, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», кулинарные мастер-классы для осуждённых проводятся регулярно. Так, в июне женщин научили запекать рыбу в маринаде, а до этого готовить торт с сырным кремом, домашние роллы, самсу, боовы и пр.
В Улан-Удэ осуждённые научились печь сосиски в тесте
Общество, Фото:
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