Женщины изучили все этапы приготовления узбекского блюда
В реабилитационном центре «Аврора» в исправительной колонии №7 в Улан-Удэ состоялось очередное кулинарное занятие.
На этот раз осуждённых женщин учили готовить узбекское блюдо самса.
- Женщины изучили и опробовали на практике все этапы приготовления: замешивали тесто, делали начинку и выпекали блюдо, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно осуждённые женщины научились готовить блюдо бурятской кухни – боовы.
В Улан-Удэ осуждённые женщины научились готовить самсу
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Врач Тункинской центральной районной больницы родом из Китая
Женщины изучили все этапы приготовления узбекского блюда
Об этом сообщили в День всех влюблённых
Событие состоится в Музее истории Бурятии
Батор Норбоев входит в медицинский штаб сборной РФ по лыжным гонкам с 2018 года
В одном из городских районов очистка кровель должна быть завершена до 28 февраля
Мероприятие состоится 18 февраля
Концерт популярного комика состоится в конце марта
Родители вправе сами решать, отправлять в мороз ребёнка в школу или нет
Поздравление прозвучало на концерте в честь Сагаалгана
Сегодня отмечается Международный день операционной медицинской сестры
Ранее запланированный концерт перенесли из-за ковидных ограничений
Туристский центр рассказал, что можно делать на зимнем Байкале
Миллион получат медики по программе «Земский доктор»
Прогноз озвучил научный руководитель Гидрометцентра России