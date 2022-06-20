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В Улан-Удэ осуждённых научили готовить рыбу в маринаде

В Улан-Удэ осуждённых научили готовить рыбу в маринаде
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Для осуждённых женщин провели очередной кулинарный мастер-класс  

В реабилитационном центре «Аврора», что находится в женской исправительной колонии №7 в Улан-Удэ, прошёл кулинарный мастер-класс по приготовлению рыбы в маринаде.

- Осуждённым поэтапно рассказали, как готовится данное блюдо, начиная с обработки рыбы и приготовления маринада, и заканчивая выпечкой и сервировкой готового блюда для подачи на стол, - сообщили в УФСИН по Бурятии.


Подобные мастер-классы проводятся регулярно. Ранее осуждённых женщин научили готовить торт с сырным кремом, а до этого – роллысамсубоовы и пр.


осужденные

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