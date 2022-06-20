В Улан-Удэ осуждённых научили готовить рыбу в маринаде

Для осуждённых женщин провели очередной кулинарный мастер-класс
В реабилитационном центре «Аврора», что находится в женской исправительной колонии №7 в Улан-Удэ, прошёл кулинарный мастер-класс по приготовлению рыбы в маринаде.
- Осуждённым поэтапно рассказали, как готовится данное блюдо, начиная с обработки рыбы и приготовления маринада, и заканчивая выпечкой и сервировкой готового блюда для подачи на стол, - сообщили в УФСИН по Бурятии.
Подобные мастер-классы проводятся регулярно. Ранее осуждённых женщин научили готовить торт с сырным кремом
, а до этого – роллы
, самсу
, боовы
и пр.
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