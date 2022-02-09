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В Улан-Удэ осуждённые научились готовить боовы

В Улан-Удэ осуждённые научились готовить боовы
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Кулинарное занятие приурочили к празднованию Белого месяца

В реабилитационном центре «Аврора» в исправительной колонии №7 в Улан-Удэсостоялось кулинарное занятие по приготовлению национальных бурятских блюд.

Осуждённых женщин научили готовить кровяную колбасу и боовы. Им показали этапы приготовления, от предварительной обработки продуктов до сервировки готовых блюд.

- Организаторы мероприятия рассказали, что выбранные блюда по традиции подаются к столу в дни празднования Белого месяца, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
осужденные колония

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