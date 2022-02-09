В Улан-Удэ осуждённые научились готовить боовы

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Кулинарное занятие приурочили к празднованию Белого месяца



В реабилитационном центре «Аврора» в исправительной колонии №7 в Улан-Удэсостоялось кулинарное занятие по приготовлению национальных бурятских блюд.



Осуждённых женщин научили готовить кровяную колбасу и боовы. Им показали этапы приготовления, от предварительной обработки продуктов до сервировки готовых блюд.



- Организаторы мероприятия рассказали, что выбранные блюда по традиции подаются к столу в дни празднования Белого месяца, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

