Кулинарное занятие приурочили к празднованию Белого месяца
В реабилитационном центре «Аврора» в исправительной колонии №7 в Улан-Удэсостоялось кулинарное занятие по приготовлению национальных бурятских блюд.
Осуждённых женщин научили готовить кровяную колбасу и боовы. Им показали этапы приготовления, от предварительной обработки продуктов до сервировки готовых блюд.
- Организаторы мероприятия рассказали, что выбранные блюда по традиции подаются к столу в дни празднования Белого месяца, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
В Улан-Удэ осуждённые научились готовить боовы
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