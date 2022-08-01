В районе Бурятии отметили праздник 108 субурганов

Общество, Фото: пресс-служба администрации Хоринского района

Проведению мероприятия не помешал ни дождь, ни ветер



30 июля в Хоринском районе Бурятии провели десятый традиционный праздник 108 субурганов Анинского дацана. После двухчасового хурала Гомбо сахюусан прихожане направились к сцене, где прошло торжественное открытие праздника. Выступили почётные гости, ламы, ректора университетов, представители районных администраций.



Затем прошла церемония передачи священного бумбэ хозяевам 11-го субургана – семье Цыренжаповых из села Ашанга. Как раз в этот момент начался дождь, священнослужители ознаменовали это как добрый знак свыше.



На концерте, посвящённом празднику, выступили Зоригто и Нонна Тогочиевы, калмыцкая певица Гиляна Бембеева, Чингис Раднаева и Дулма Сунрапова.



Несмотря на дождь и ветер на борцовскую площадку выходили первые участники: юные борцы весовой категории 30 кг и 35 кг боролись под ливнем. К выходу спортсменов потяжелее выглянуло солнце. В каждой весовой категории денежными призами награждали борцов, занявших места с первого по восьмое. Абсолютным чемпионом по национальной борьбе «Бухэ барилдаан» стал представитель Баргузинского дацана, тренер Хоринской детской спортивной школы по вольной борьбе, мастер спорта России Иван Гармаев.



Параллельно на соседней площадке расположились спортсмены со стрелами и луками. На стрельбу из лука приехали большой делегацией лучники Агинского дацана и забрали пальму первенства почти во всех категориях.



После борцовского финала зрители двинулись к месту, где проводились конные скачки. Здесь прошли забеги скакунов в трёх дистанциях, две из которых выиграл Тамир Ж. из села Баян Гол. Об этом сообщает пресс-служба администрации Хоринского района.



