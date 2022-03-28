В Усть-Ордынском округе снимают фильм «Амар мэндэ!»

Лента приурочена к юбилею УОБО
Завершаются съёмки документального фильма, приуроченного к 85-летию образования Усть-Ордынского Бурятского округа. Напомним, фильм создаётся на средства областного бюджета по проекту «Амар мэндэ! Добро пожаловать!».
Тридцатиминутный фильм «Амар мэндэ!» будет снят и смонтирован Восточно-Сибирской студией кинохроники на производственной базе студии «Медиа позитив». Режиссёр фильма – Николай Стеценко.
Зрителям будет интересно посмотреть и сравнить съёмки прошлого века и нынешнего. К примеру, будут использованы архивные кадры Восточно-Сибирской студии кинохроники о подготовке сельхозтехники в округе к уборке урожая в 1946 году, о передовой МТС в п. Кутулик (съёмки 1947 года), о чабанах, о ходе посевной кампании в Эхирит-Булагатском районе (съёмки 1982 года). А современное состояние сельского хозяйства будет представлено в крестьянских фермерских хозяйствах в Эхирит-Булагатском и Боханском районе. Съёмки в одном из хозяйств уже сделаны, а во втором планируются в ближайшее время.
Значимое время в фильме будет посвящено культуре прибайкальских бурят. Есть архивные съёмки о народных промыслах, отснятые в 1982 году. И есть новые съёмки, сделанные недавно в Усть-Ордынском национальном центре художественных народных промыслов. Съёмочная группа поработала и на концерте государственного ансамбля песни и танца «Степные напевы», эти кадры также войдут в документальную ленту 2022 года.
Отдельное внимание будет посвящено ветеранам округа. История округа будет показана через их личные судьбы. Режиссёр и оператор побывали дома у узницы концлагеря Марии Ивановны Поповой, которая сегодня проживает в окружном центре. Также в фильме будет рассказано об участнике Великой Отечественной войны Александре Будлановиче Шагдырове из п. Бохан, который по-военному в день съёмок был одет в мундир с наградами.
В настоящее время идёт отсмотр всего материала, в начале апреле начнётся монтаж фильма, который будет демонстрироваться в кинотеатрах районов округа и размещён в социальных сетях. Отснятые рабочие кадры будут переданы центру сохранения историко-культурного наследия «Булаг» для сохранения в архиве. Об этом сообщает пресс-служба управления губернатора и правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям.
Возрастное ограничение 6+
В Усть-Ордынском округе снимают фильм «Амар мэндэ!»
Общество, Фото:
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