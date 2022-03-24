Медработники Бурятии сразятся в шахматы и настольный теннис

В Улан-Удэ состоится турнир среди работников здравоохранения



23 апреля в Улан-Удэ пройдёт турнир по шахматам и настольному теннису среди работников здравоохранения Бурятии. Соревнования проведут в клубе настольного тенниса «Сильвер-бол».



Турниры проводятся как лично-командное первенство. Состав команды: 6 человек и представитель команды. Шахматы – 3 человека (2 мужчин и 1 женщина), настольный теннис – 3 человека (2 мужчин, 1 женщина).



Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РБ, заявки на турнир необходимо подать до 12:00 20 апреля. Заседание судейской и мандатной комиссии состоится 20 апреля в 16:00. Соревнования стартуют 23 апреля с 9:00.



Команда-победитель награждается дипломом и кубком, призёры – дипломами. Победители в личном первенстве получат медали, грамоты и денежные премии.



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