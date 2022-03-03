Чита примет чемпионат и первенство ДФО по панкратиону

В соревновании планируют участвовать спортсмены из Бурятии



Чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по спортивной борьбе в дисциплине «панкратион» пройдут с 12 по 13 марта в Чите. Соревнования проведут в спортивной школе олимпийского резерва №2.



- «Соревнования будут проводится в классическом и традиционном панкратионе. В турнире примут участие сильнейшие спортсмены Дальнего Востока. Предварительно заявки получили от команд с Хабаровского, Приморского краёв, Республик Саха (Якутия), Бурятия и с Амурской области, - рассказал вице-президент федерации спортивной борьбы Забайкальского края Олег Сороканюк.



Также он добавил, что Забайкальский край представят 60 спортсменов в первенстве и 30 спортсменов в чемпионате, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.



Возрастное ограничение 12+

