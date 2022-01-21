Завершилось празднование 50-летия РСШОР
В Бурятии мероприятия, посвящённые празднованию 50-летнего юбилея республиканской спортивной школы олимпийского резерва, завершились чествованием всех причастных к истории и успеху школы.
Слова благодарности и признательности прозвучали в адреса тех, кто стоял за работой РСШОР все эти 50 лет и, кто по сей день воспитывает будущих чемпионов. Юбилейными медалями и знаками, благодарственными письмами, почётными грамотами и памятными подарками были отмечены ветераны, сотрудники и спортсмены школы.
- Более 600 спортсменов по стрельбе из лука, боксу, спортивной борьбе, лёгкой атлетике, лыжным гонкам, дзюдо, тхэквондо, хоккею, настольному теннису, велосипедному спорту и пулевой стрельбе являются воспитанниками нашего юбиляра, 54 из них входят в составы сборных команд России. Только за прошедший год спортсменами завоёваны 298 медалей на всероссийских и международных соревнованиях, - сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
В Бурятии наградили именитых спортсменов
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