В Чите картины юных художников украсили вокзал

Выставка располагается в залах ожидания
Воспитанники детских школ искусств столицы Забайкальского края представили свои творческие работы на вокзальном комплексе станции Чита-2. Об этом сообщает комитет культуры городского округа «Город Чита».
В залах ожидания представлена выставка работ учащихся художественного отделения детских школ искусств № 5 и № 6 (0+). Посетителей железнодорожного вокзала встречают рисунки на зимнюю тематику.
Напомним, что в начале декабря на вокзале Улан-Удэ открылись передвижная фотовыставка «Мир байкальской природы» (0+) и интерактивная выставка «Исторический багаж» (0+).
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