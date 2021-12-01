Увидеть фото флоры и фауны озера пассажиры могут круглосуточно
На железнодорожном вокзале Улан-Удэ начала работу передвижная фотовыставка «Мир байкальской природы» (0+). Увидеть работы российских фотохудожников пассажиры вокзала могут круглосуточно на втором этаже здания вокзала.
Снимки посвящены объектам флоры и фауны Байкала, занесённым в Красную книгу. Выставка будет размещена на вокзале Улан-Удэ до 25 декабря этого года, сообщает пресс-служба ВСЖД.
Напомним, фотовыставка Байкальского заповедника экспонируется на железнодорожных вокзалах станций Восточно-Сибирской железной дороги. Осенью выставка работала в Ангарске.
На вокзале Улан-Удэ открылась выставка о природе Байкала
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Их установят у многоквартирных жилых домов и объектов социальной инфраструктуры
Снимки самых красивых мест Иркутской области стали частью экспозиции в тематическом поезде «Путешествие по России»
Победители получат дипломы и ценные призы
Недавно у пары маралов родился малыш
Большинство мероприятий пройдут в феврале-марте следующего года
Новейший комплекс «Уран-6» получат инженерные подразделения ВВО
Площадку на месте поклонения буддистов обустроили в бурятском стиле
Соревнования по настольному теннису проводились среди лиц с ПОДА
Республику представляли две команды
В 11 новых троллейбусах есть бесплатный Wi-Fi и розетки для зарядки
Ещё один тур по озеру стал победителем в одной из номинаций
Чемпионами у взрослых стали Андрей Фёдоров и Анна Леонова
Только в Улан-Удэ возложение цветов в память о павших воинах стало частью официальной программы
Депутаты горсовета призвали развивать как можно зимних видов спорта
Вход будет свободным, но количество мест ограничено