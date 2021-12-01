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На вокзале Улан-Удэ открылась выставка о природе Байкала

На вокзале Улан-Удэ открылась выставка о природе Байкала
Общество,  Фото:пресс-служба ВСЖД
Увидеть фото флоры и фауны озера пассажиры могут круглосуточно

На железнодорожном вокзале Улан-Удэ начала работу передвижная фотовыставка «Мир байкальской природы» (0+). Увидеть работы российских фотохудожников пассажиры вокзала могут круглосуточно на втором этаже здания вокзала.

Снимки посвящены объектам флоры и фауны Байкала, занесённым в Красную книгу. Выставка будет размещена на вокзале Улан-Удэ до 25 декабря этого года, сообщает пресс-служба ВСЖД.

Напомним, фотовыставка Байкальского заповедника экспонируется на железнодорожных вокзалах станций Восточно-Сибирской железной дороги. Осенью выставка работала в Ангарске.
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