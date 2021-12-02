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На вокзале Улан-Удэ открылась ещё одна выставка

На вокзале Улан-Удэ открылась ещё одна выставка
Общество,  Фото:пресс-служба ВСЖД
Пассажиры могут познакомиться с историей города и его достопримечательностями

Интерактивная выставка «Исторический багаж» (0+) открылась на железнодорожном вокзале в Улан-Удэ. Стенды разместились в зале ожидания на втором этаже комплекса.

Выставка, выполненная в форме приоткрытого багажа, расскажет пассажирам об истории города, его архитектуре и достопримечательностях, жизни в годы Великой Отечественной войны, а также об известных людях, оставивших свой след в истории столицы Бурятии. Центральное место выставки занимает фотозона, где каждый из путешественников сможет сделать снимок на фоне главного храма Иволгинского дацана.

Помимо Улан-Удэ, мобильные стенды «Исторический багаж» размещены ещё на двух вокзалах Восточно-Сибирской железной дороги: в Тайшете и Северобайкальске. Эти выставки посвящены истории Байкало-Амурской магистрали и рассказывают о значимости БАМа для страны.

- «Исторический багаж» – это историко-просветительский проект, цель которого доступно и интересно рассказать об истории городов и регионов, акцентируя внимание на отдельных фактах и исторических сюжетах, - сообщает пресс-служба ВСЖД. - Мультимедийные стенды «Исторический багаж» размещены уже более чем на 50 железнодорожных вокзалах России.

Напомним, что на вокзале Улан-Удэ также начала работу передвижная фотовыставка «Мир байкальской природы» (0+). 
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