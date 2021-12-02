На вокзале Улан-Удэ открылась ещё одна выставка

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В военных городках Бурятии займутся ремонтом дорог Общество, Жители Соснового Бора сами сделали ямочный ремонт на одной из самых проблемных дорог. Сейчас власти задумались о включении военных городков в реестр дорог Улан-Удэ