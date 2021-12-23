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Заболеваемость COVID-19 в Бурятии снижается

Заболеваемость COVID-19 в Бурятии снижается
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Коронавирус унёс жизни ещё шести человек

По данным управления Роспотребнадзора, в Бурятии за последние сутки выявили 201 нового заражённого коронавирусом.

Заболеваемость продолжает медленное, но стабильное падение. Так, если вчера выявили 201 заболевшего, позавчера их было 203, до этого 207, 212, 219, 224, 228, 231.

С начала пандемии в Бурятии зафиксировано 74 976 случаев заболеваний COVID-19. Из них 46% (34 608) приходится на жителей Улан-Удэ.

Выздоровел за всё время 69 081 человек. Накануне вылечился 291 пациент.

Умерли за минувшие сутки шесть больных коронавирусом. Максимум, что о них сообщает оперштаб: четверо были старше 65 лет, двое младше этого возраста. Отметим, позавчера также было шесть летальных случаев.

Всего с начала пандемии коронавирус в Бурятии забрал жизни 2362 человек.

В стационарах республики сегодня получает лечение 1171 пациент с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. Это на 13 меньше, чем днём ранее.

В отделениях реанимации находятся 133 пациента (на пять меньше, чем сутки назад). На ИВЛ – 72 человека.

В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1636 коек: занято – 1171, свободно 465 коек. Занятость коечного фонда составляет 71,6%.

Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 2362 человека.

Число контактных лиц – 11 339 человек.

В Бурятии завершили первичную вакцинацию 432 693 человек. Повторную вакцинацию начали 75 780 жителей.

Как сообщал «Байкал-Daily», на днях оперштаб утвердил порядок проведения новогодних утренников в детсадах и начальной школе. На ёлках разрешили присутствие одного из родителей, но при условии документов о вакцинации или о перенесённом заболевании, либо при наличии медотвода, или же отрицательного ПЦР-теста.

С 27 декабря по 15 января персонал в пунктах вакцинации Улан-Удэ нарядится в новогодние костюмы. Сами пункты вакцинации будут украшены по-новогоднему.
коронавирус профилактика

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