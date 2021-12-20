В Бурятии на новогодние утренники пустят вакцинированных родителей

Оперштаб утвердил порядок проведения новогодних утренников, который так волновал родителей



20 декабря на заседании республиканского оперативного штаба был определён порядок посещения родителями новогодних утренников в садах и начальных школах Бурятии. На ёлках для детсадовцев и первоклассников будет допущено присутствие одного из родителей, но при условии документов о вакцинации или о перенесённом заболевании, либо при наличии медотвода, или же отрицательного ПЦР-теста.



- Глава Бурятии Алексей Цыденов на очередном заседании республиканского оперативного штаба предложил членам штаба рассмотреть возможность посещения родителями новогодних утренников в детских садах и в 1-х классах. По итогам обсуждения принято решение разрешить допуск одного из родителей и родственников с условием наличия документации о вакцинации или перенесённом заболевании коронавирусной инфекции за последние шести месяцев, или медицинского отвода, а также отрицательного результата анализа теста на COVID-19 методом ПЦР, сделанного проведённого не ранее чем 48 часов до начала мероприятия, - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



Допуск на ёлки родственников старше 65 лет и имеющих хронические заболевания будет запрещён.



Все мероприятия пройдут с соблюдением профилактических мер:



- дезинфекция между мероприятиями,

- наличие в залах (фойе) оборудования для обеззараживания воздуха, разрешённого для работы в присутствии людей,

- наличие на каждом входе в здание и залы бесконтактных дозаторов с кожными антисептиками для обработки рук,

- организация на входе в здание бесконтактной термометрии,

- исключение допуска лиц с повышенной температурой (37,10С и более) до участия в мероприятии,

- контроль за соблюдением масочного режима взрослыми участниками на протяжении всего времени мероприятия (представления/спектакля),

- ограничение времени проведения новогоднего утренника – не более 45 минут,

- исключение совместных мероприятия нескольких групп (классов).



В республике продолжается вакцинация против коронавирусной инфекции. По данным на 20 декабря, привито 463 633 человек, это 64,4% от взрослого населения, из них закончили вакцинацию – 59,4% населения. Мобильные пункты вакцинации будут работать в праздничные и выходные дни за исключением 31 декабря 2021 года, 1 и 7 января 2022-го.



Также глава Бурятии Алексей Цыденов поручил министерству туризма в связи с большим количеством отдыхающих в период праздничных и выходных дней усилить контроль за соблюдением профилактических мер в гостевых домах, домах отдыха, гостиницах, отелях и прочих местах размещения.

