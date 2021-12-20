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В Бурятии на новогодние утренники пустят вакцинированных родителей

В Бурятии на новогодние утренники пустят вакцинированных родителей
Общество,  Фото:pexels.com
Оперштаб утвердил порядок проведения новогодних утренников, который так волновал родителей

20 декабря на заседании республиканского оперативного штаба был определён порядок посещения родителями новогодних утренников в садах и начальных школах Бурятии. На ёлках для детсадовцев и первоклассников будет допущено присутствие одного из родителей, но при условии документов о вакцинации или о перенесённом заболевании, либо при наличии медотвода, или же отрицательного ПЦР-теста.

- Глава Бурятии Алексей Цыденов на очередном заседании республиканского оперативного штаба предложил членам штаба рассмотреть возможность посещения родителями новогодних утренников в детских садах и в 1-х классах. По итогам обсуждения принято решение разрешить допуск одного из родителей и родственников с условием наличия документации о вакцинации или перенесённом заболевании коронавирусной инфекции за последние шести месяцев, или медицинского отвода, а также отрицательного результата анализа теста на COVID-19 методом ПЦР, сделанного проведённого не ранее чем 48 часов до начала мероприятия, - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Допуск на ёлки родственников старше 65 лет и имеющих хронические заболевания будет запрещён.

Все мероприятия пройдут с соблюдением профилактических мер:

- дезинфекция между мероприятиями,
- наличие в залах (фойе) оборудования для обеззараживания воздуха, разрешённого для работы в присутствии людей,
- наличие на каждом входе в здание и залы бесконтактных дозаторов с кожными антисептиками для обработки рук,
- организация на входе в здание бесконтактной термометрии,
- исключение допуска лиц с повышенной температурой (37,10С и более) до участия в мероприятии,
- контроль за соблюдением масочного режима взрослыми участниками на протяжении всего времени мероприятия (представления/спектакля),
- ограничение времени проведения новогоднего утренника – не более 45 минут,
- исключение совместных мероприятия нескольких групп (классов).

В республике продолжается вакцинация против коронавирусной инфекции. По данным на 20 декабря, привито 463 633 человек, это 64,4% от взрослого населения, из них закончили вакцинацию – 59,4% населения. Мобильные пункты вакцинации будут работать в праздничные и выходные дни за исключением 31 декабря 2021 года, 1 и 7 января 2022-го.

Также глава Бурятии Алексей Цыденов поручил министерству туризма в связи с большим количеством отдыхающих в период праздничных и выходных дней усилить контроль за соблюдением профилактических мер в гостевых домах, домах отдыха, гостиницах, отелях и прочих местах размещения.
Новый год коронавирус профилактика

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