В Улан-Удэ вновь устроят массовую проверку водителей





До этого массовую проверку ГИБДД проводила 24 ноября.

Сегодня, 3 декабря в Улан-Удэ пройдёт массовая проверка водителей группами нарядов ДПС.- Особое внимание будет уделено пресечению фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения, а также профилактике ДТП с участием пешеходов, – сообщили в УГИБДД по Бурятии.Вблизи пешеходных переходов на магистральных улицах столицы Бурятии будут выставлены дополнительные экипажи отдельного специализированного батальона ДПС.