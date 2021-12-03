В Улан-Удэ вновь устроят массовую проверку водителей

На улицах будут выставлены дополнительные экипажи ДПС
Сегодня, 3 декабря в Улан-Удэ пройдёт массовая проверка водителей группами нарядов ДПС.
- Особое внимание будет уделено пресечению фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения, а также профилактике ДТП с участием пешеходов, – сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Вблизи пешеходных переходов на магистральных улицах столицы Бурятии будут выставлены дополнительные экипажи отдельного специализированного батальона ДПС.
До этого массовую проверку ГИБДД проводила 24 ноября.
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