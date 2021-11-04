Митрополит Иосиф подарил Сретенскому женскому «противовирусную» икону

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В епархии также рассказали о Святом Никифоре (в миру - Николай Дзанакакис). Он родился в 1890 году в благочестивой семье в селении Сирикари в западной части Крита (Греция). В 13 лет родители отдали его на обучение цирюльнику, жившему в городе Ханья. Тогда у него обнаружились первые признаки проказы. В то время критяне ссылали прокажённых в лепрозорий на остров Спиналонга, поэтому, когда в 16 лет его болезнь стала заметной, уехал в Александрию, где продолжал работать цирюльником.



Когда проказа стала распространяться на лицо и руки, по совету священника отправился на остров Хиос, где был лепрозорий, которым управлял прп. Анфим Хиосский. Для Николая открылось поле для деятельности совершения добродетелей. В 1914 году принял иноческий постриг от св. Анфима с наречением имени Никифор в возрасте 24 лет. Он выполнял работы в садах и огородах и был первым певчим в храме. Впоследствии из-за болезни потерял зрение. В 1957 году прокажённых переместили в лепрозорий «Святая Варвара» в афинском пригороде Эгалео. За безграничное терпение и любовь к ближним Господь наделил Никифора даром пророчества и утешения страждущих.



Скончался старец 4 января 1964 года в возрасте 74 лет. От его мощей исходило благоухание. 3 декабря 2012 года был причислен к лику святых Священным Синодом Константинопольской Православной Церкви. Многочисленные чудеса, происходившие по молитве святого, были записаны учеником преподобного о. Евмением и верующими.



Преподобный Никифор в начале разгара мировой эпидемии коронавируса в Европе явился в видении одному верующему из Греции (в Марте 2020 года), а потом и православному журналисту из Болгарии. Его слова: «Скажите людям, чтобы они не боялись этого вируса, это пройдет. И не бойтесь Святого Причащения, Причащайтесь! А если кто и заболеет, пусть призовет меня в молитве, и я его исцелю. Но пусть помолится мне не один раз, а многократно».



Приглашаем всех желающих в обитель помолиться перед мощами святого Никифора.



Митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф подарил Сретенскому женскому монастырю икону с частицей мощей святого преподобного Никифора Прокаженного. Он считается защитником от вирусных заболеваний.- Во время эпидемий Милостивый Господь являет угодников Своих, которые помогают страждущим пережить нелёгкие времена, сегодня это ковид. В Сретенском монастыре чтение акафиста святому Никифору внесли в утренние монашеские правила по вторникам, - сообщили в пресс-службе Улан-Удэнской и Бурятской епархии.Сретенский монастырь находится в селе Батурино Прибайкальского района Бурятии. Он является единственным в республике женским монастырём.