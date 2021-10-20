В Бурятии ушёл из жизни бывший ректор ВСГИК

Сергей Иванович Никифоров возглавлял вуз с 1968 по 1990 годы



18 октября на 96-м году жизни скончался Сергей Иванович Никифоров, ветеран Великой Отечественной войны, бывший ректор коллектив Восточно-Сибирского государственного института культуры, возглавлявший вуз с 1968 по 1990 годы, кандидат исторических наук, профессор, заслуженный работник культуры РСФСР.



Начинал свою карьеру Сергей Никифоров в 1943 году со службы в рядах Красной Армии, а после демобилизации в 1946 году – комсомольским работником в Читинской области. Затем был Улан-Удэ и обком ВЛКСМ Бурят-Монгольской АССР. Молодого и перспективного работника в 1950 году по путёвке обкома комсомола направляют в Москву на учёбу в высшую комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ. В эти годы он заканчивает Бурятский педагогический институт и с 1960 года возглавляет его партийную организацию. В 1967 году Сергей Иванович успешно защитил кандидатскую диссертацию, а с 1968 года он был назначен ректором Восточно-Сибирского государственного института культуры. При нём значительно укрепилась материально-техническая база вуза: появились учебный корпус, общежитие, оздоровительно-спортивный лагерь на Байкале, лыжная база. При прямом содействии Сергея Ивановича в 80-х годах рождается ансамбль «Сибирский сувенир».



- Одновременно с основной деятельностью, Сергей Иванович занимается и педагогической работой, пишет научные труды, принимает самое активное участие в общественной жизни города и республики. Он один из инициаторов создания общества советско-монгольской дружбы, избирается членом правления всероссийского общества, является председателем республиканского общества «Книга», а также членом правления Бурятского отделения советского фонда культуры. Восемь раз Сергей Иванович был избран депутатом городского совета, - сообщает пресс-служба ВСГИК.



За свою активную деятельность Сергей Иванович Никифоров был удостоен почётного звания заслуженного работника культуры РСФСР, Республики Тыва и МНР; награждён орденом «Дружбы», медалями «За доблестный труд», «Ветеран труда», «50 лет Монгольской народной революции», нагрудными знаками министерства высшего образования СССР «За отличные успехи в работе», министерства культуры СССР, ЦК профсоюзов работников культуры «За отличную работу». А к 95-летию Сергей Иванович был награждён медалью «За заслуги перед Республикой Бурятия». По решению учёного совета ВСГИК Сергей Иванович Никифоров в 1997 году удостоен звания почётного профессора за №1– в знак признания особых заслуг в развитии института культуры, за подготовку кадров для сферы культуры и искусства.



Свои соболезнования родным и близким выразили коллектив ВСГИК, министерство культуры Бурятии и учреждения культуры республики, министерство образования и науки РБ и другие организации и учреждения.

