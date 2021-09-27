Жителям Иркутской области вручили государственные награды

Общество, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

Также они были удостоены почётных званий и благодарностей



27 сентября, в День Иркутской области, жителям региона были вручены государственные награды.



Указом Президента Российской Федерации за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены машинист электровоза эксплуатационного локомотивного депо Иркутск-Сортировочный Восточно-Сибирской дирекции тяги Сергей Галяев, машинист электровоза эксплуатационного локомотивного депо Нижнеудинск Восточно-Сибирской дирекции тяги Владимир Дунаев, машинист электровоза эксплуатационного локомотивного депо Лена Восточно-Сибирской дирекции тяги Артур Фридман, водитель автомобиля филиала акционерного общества «Группа «Илим» в Усть-Илимском районе Владимир Косяков и медицинская сестра филиала №4 города Ангарска ГБУЗ «Иркутская областная станция переливания крови» Екатерина Майская.



Почётное звание «Народный художник Российской Федерации» указом президента РФ присвоено Сергею Элояну, художнику, профессору кафедры архитектурного проектирования института архитектуры, строительства и дизайна Иркутского национального исследовательского технического университета.



Почётное звание «Заслуженный металлург Российской Федерации» присвоено работникам ПАО «РУСАЛ Братский алюминиевый завод»: директору по анодной массе Яну Гудову, литейщику цветных металлов Виктору Максимову, аппаратчику в производстве солей Владимиру Онуферу, старшему мастеру, технологу электролизного производства участка Сергею Тихомирову.



Почётное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» присвоено профессору кафедры Иркутского государственного университета путей сообщения Ирине Сольской.



Почётное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» присвоено директору обособленного подразделения хозяйства «Петровское» сельскохозяйственного акционерного общества «Белореченское» Эдварту Поляковскому, трактористу-машинисту обособленного подразделения хозяйства «Сибирь» сельскохозяйственного акционерного общества «Белореченское» Леониду Ушанову.



Почётное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации» присвоено тренеру спортивной школы олимпийского резерва «Школа высшего спортивного мастерства» Юрию Абатулину.



За большой вклад в обеспечение деятельности образовательных учреждений в период эпидемии коронавирусной инфекции почётной грамотой президента Российской Федерации награждена заместитель директора средней общеобразовательной школы №5 города Алзамай Людмила Харлина. Благодарность президента Российской Федерации объявлена учителю школы №1 города Черемхово Татьяне Звягиной и учителю Баяндаевской средней общеобразовательной школы имени М.Б. Убодоева Нэле Батудаевой.



Также благодарность президента Российской Федерации объявлена заместителю министра по молодёжной политике Иркутской области Артёму Миронову, министру социального развития, опеки и попечительства региона Владимиру Родионову, начальнику федерального казённого учреждения «Управление автомобильной магистрали Красноярск – Иркутск Федерального дорожного агентства» Николаю Рейнету, заместителю начальника управления – начальнику отдела управления мобилизационной подготовки губернатора и правительства Иркутской области Виктору Касенову, специалисту по исследованию рынка страхового отдела в городе Усть-Куте филиала ПАО Страховая Компания «Росгосстрах» в Иркутской области Екатерине Пуляевой.



Звания «Почётный гражданин Иркутской области» указом губернатора удостоены директор Иркутского филиала АО «Издательский Дом «Комсомольская правда» Станислав Гольдфарб и генеральный директор АО «Саянскхимпласт» Николай Мельник.



Знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью» награждены председатель совета Иркутской областной общественной организации «Солдатские матери Прибайкалья» Тамара Бабкина, профессор кафедры уголовного права и криминологии Иркутского института (филиала) ФГБОУ ВО «Всероссийского государственного университета юстиции» Сергей Босхолов, заместитель директора института развития образования Иркутской области Иван Дмитриев, председатель Братской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Клара Наукович и председатель Иркутского областного отделения Российского общественного благотворительного фонда ветеранов Анатолий Турусин. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

