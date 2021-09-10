Клещи покусали более 2,7 тысяч жителей Бурятии

Зарегистрировано 28 случаев инфекций, передающихся клещами



В республике продолжается сезон активности клещей, являющихся переносчиками различных инфекционных заболеваний.



На 6 сентября за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратилось 2735 человек, из них 841 ребёнок. Это на 20% ниже аналогичного периода 2020 года. Почти половина всех случаев укусов клещей зарегистрированы в населённых пунктах, на собственных приусадебных участках. Укусы зарегистрированы во всех районах республики и Улан-Удэ.



Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии, зарегистрировано 28 случаев инфекций, передающихся клещами: семь - клещевого вирусного энцефалита, 12 - клещевого боррелиоза, девять - клещевого риккетсиоза.



Против клещевого вирусного энцефалита привито более 72,4 тыс. человек. Профилактические прививки продолжаются. Поставить прививку можно в поликлинике по месту жительства. Дети прививаются бесплатно.



В случае нападения и присасывания клеща необходимо сразу обратиться в медицинское учреждение: жителям районов на станцию скорой помощи, в поликлинику при центральной районной больнице; жителям Улан-Удэ - в приёмное отделение Республиканской клинической инфекционной больницы (ул. Пирогова, д. 9а).



Снятого клеща необходимо сдать в лабораторию для проведения исследования на наличие возбудителей клещевых инфекций.



Адреса лабораторий для проведения исследования клещей в Улан-Удэ:



- Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия, ул. Ключевская, 45б. (с понедельника по субботу, с 9:00 до 12:00)



- Республиканская клиническая инфекционная больница, ул. Пирогова, д.9а (круглосуточно).

