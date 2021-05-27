В Бурятии состоится выставка-конкурс мастеров-ремесленников

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Победители примут участие в международном фестивале «Алтаргана»



Выставка-конкурс «Навстречу Алтаргане» соберёт мастеров со всей Бурятии. На экспозиции будут представлены изделия всех традиционных бурятских жанров народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства: живопись в стиле «Буряад зураг», резьба и роспись по дереву минеральными красками, гобелены из конского волоса, ювелирные украшения, лоскутное шитьё в стиле аппликативной танка, сувениры в бурятском стиле.



Каждый район проведёт презентацию своей экспозиции рассказом о мастерах, их творчестве, художественных достоинствах произведений. В конкурсе примут участие именитые мастера республики. Это резчики по дереву Максим Гомбоев, Эдуард Павлов, Александр Будаев, Баир Яндаков, мастера художественной обработки металлов Зоригто Жамбалов, Зорикто Маркуев, Батожаргал Дашеев.



Откроется выставка-конкурс 4 июня в 15:00 в художественном музее имени Ц.С. Сампилова. В этот день у гостей выставки будет уникальная возможность поучиться у мастеров. Пройдут мастер-классы по изготовлению тесьмы старинным способом «Тууза сохихо», войлочного панно (мокрое валяние), берестяных туесков, плетению «тушаа» из кожи, рисованию в технике «Буряад зураг».



Победители конкурса в пяти номинациях примут участие в XIV международном бурятском фестивале «Алтаргана». Напомним, в состав творческой делегации Бурятии войдут участники 15 творческих конкурсов в 149 номинациях. Об этом сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.



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