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В Забайкалье пройдёт музыкальный конкурс «Звонкие струны»

В Забайкалье пройдёт музыкальный конкурс «Звонкие струны»
Общество,  Фото:pixabay.com
Заявки от юных музыкантов принимаются до 10 марта

С 20 по 25 марта в Забайкальском крае пройдёт конкурс юных исполнителей на струнно-щипковых инструментах «Звонкие струны». Мероприятие проведут в дистанционном формате на ютуб-платформе регионального учебно-методического центра культуры и народного творчества.

- «В конкурсе примут участие учащиеся учреждений дополнительного образования детей – детских музыкальных школ, школ искусств и образовательных учреждений среднего профессионального образования города Читы и Забайкальского края. В этом году в качестве жюри конкурса мы пригласили старшего преподавателя кафедры народных инструментов Новосибирской государственной консерватории имени Глинки, заслуженного артиста РФ Андрея Гуревича, также в состав жюри войдут ведущие специалисты-исполнители на струнно-щипковых инструментах Забайкальского края, - рассказали организаторы.

Программу проекта составят конкурсные прослушивания, зрительское голосование, концерт членов жюри, методический совет для преподавателей с участием жюри и гала-концерт. Мероприятие будет проходить по номинациям: домра, балалайка, гитара и национальные инструменты.

Заявки на участие в проекте принимаются до 10 марта, сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.

Возрастное ограничение 0+
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