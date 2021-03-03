В Улан-Удэ осуждённые сделали весенний топиарий

В преддверии 8 марта в исправительной колонии №7 для женщин в Улан-Удэ для осуждённых провели мастер-класс по созданию весеннего топиария. Об этом рассказали в УФСИН по Бурятии.







Осуждённые женщины отметили, что такое деревце может послужить хорошим и оригинальным подарком для мам, бабушек и сестёр к Международному женскому празднику.





В январе для женщин уже проводили мастер-класс, на котором подробно рассказали об истории топиарного искусства, о видах топиариев и о материалах, используемых для их изготовления.На этот раз осуждённые больше времени посвятили практике. Своё деревце они изготовили из цельных зерен кофе, декоративных камешков, пенопласта и веток.Топиарий (или «дерево счастья») – это маленькое декоративное деревце, которое выступает в качестве украшения интерьера и часто используется как элемент сервировки праздничного стола.