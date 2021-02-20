Чита примет соревнования по спортивному туризму

Спортсмены посостязаются на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях



С 27 по 28 февраля в Чите пройдут открытые соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях «Залинг 2021». Турнир проводится в спортивном зале Забайкальского госуниверситета.



Соревнования проведут в двух дисциплинах в следующих возрастных группах: мальчики/девочки 8-9 лет, мальчики/девочки 10-11 лет, мальчики/девочки 12-13 лет – в дисциплине «дистанция – пешеходная 1 класса»; мальчики/девочки 10-11 лет, мальчики/девочки 12-13 лет, юноши/девушки 14-15 лет, юниоры/юниорки 16-21 год, мужчины/женщины 22 года и старше - в дисциплине «дистанция – пешеходная 2 класса». К турниру допускаются участники команд туристских клубов, учебных заведений, организаций Читы и других регионов, имеющие соответствующую спортивную квалификацию. Количество участников от одной делегации не ограничено.



Победителей определят отдельно среди мужчин и женщин на каждой дистанции и в каждой возрастной группе. Спортсмены, занявшие призовые места на каждой дистанции и в каждой возрастной группе, награждаются дипломами.



Предварительные заявки на участие подаются до 25 февраля включительно.



Возрастное ограничение 0+

