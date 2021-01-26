Отлов животных продолжится до темноты
В Улан-Удэ в микрорайоне Забайкальский на данный момент отловлено семь собак, три из них с ошейниками, сообщили в комитете городского хозяйства.
По словам отловщиков, собаки ухоженные, людей не боятся, в лес не убегают. Отлов будет продолжаться до наступления темноты, так как ночью сложно отслеживать собак, поиски становятся неэффективными, отметили специалисты.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня в микрорайоне Забайкальский на 9-летнюю школьницу напала стая собак. Девочка возвращалась со школы, когда всё произошло. Собак отогнал местный житель, который увидел нападение в окно. По словам сестёр девочки, налетели три собаки.
Случившимся заинтересовались следователи. Сейчас правоохранители устанавливают полную картину происшествия. После этого к ответственности будут привлечены либо должностные лица за халатность, либо хозяева собак.
В Улан-Удэ отловили семь собак после нападения на девочку
Общество, Фото:
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