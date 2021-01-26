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На девочку в Улан-Удэ напали хозяйские собаки

На девочку в Улан-Удэ напали хозяйские собаки
Происшествия,  Фото:КГХ
По предварительным данным, собак было три

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня в посёлке Забайкальский в Улан-Удэ около 13 часов дня на ребёнка вновь напала собака. Пострадала 9-летняя девочка.  По сообщению минздрава Бурятии, ребёнок в больницу поступил с укушенными ранами волосистой части головы и бедра.

По рассказу сестёр девочки, на неё напали хозяйские собаки.

По информации комитета по образованию, ребёнок возвращался из школы домой, вышел из школьного автобуса на конечной остановке и пошёл домой. В районе 1 поля микрорайона Забайкальский на неё напали три собаки. Двух собак поймали, сообщает комитет городского хозяйства.

- Моя собака загавкала, я выглянул в окно и увидел, что на девочку напали собаки. Взял монтировку, побежал. Две сестры пытались отогнать собак. я подбежал, собак отогнали, девочку к себе домой завёл. Оказали первую помощь, как смогли. Вызвали «скорую помощь», полицию, - рассказал местный житель.

По его словам, на голове у девочки была кровь.

- На месте происшествия работают сотрудники полиции, также специалисты комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ, устанавливаются очевидцы и обстоятельства произошедшего, а также владельцы животных, - сообщает пресс-служба МВД.

В Забайкальском всего за период с момента введения режима повышенной готовности отловлено 149 особей.

В мэрии напомнили, что штрафы за нарушение правил выгула домашних животных для граждан составляют до 1000 рублей, за отсутствие регистрации от 500 до 1000 рублей. За допущение нападения домашнего животного на человека – штраф до 5 тысяч рублей при предоставлении медицинской справки.


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