На девочку в Улан-Удэ напали хозяйские собаки

В мэрии напомнили, что штрафы за нарушение правил выгула домашних животных для граждан составляют до 1000 рублей, за отсутствие регистрации от 500 до 1000 рублей. За допущение нападения домашнего животного на человека – штраф до 5 тысяч рублей при предоставлении медицинской справки.







