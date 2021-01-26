В Улан-Удэ собаки покусали 9-летнюю девочку

Сегодня в микрорайоне Забайкальский в Улан-Удэ произошло очередное нападение собаки на ребёнка. Собаки покусали девятилетнюю девочку.
ЧП произошло около 13 часов дня на улице Единства, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В комитете городского хозяйства Улан-Удэ сообщили, что ребёнка увезла «скорая помощь».
- В детскую республиканскую клиническую больницу бригадой скорой медицинской помощи доставлена 9-летняя девочка, пострадавшая от укуса собак. Ребенок поступил с укушенными ранами волосистой части головы и бедра. Состояние удовлетворительное. Оказывается необходимая медицинская помощь, - уточнили в минздраве Бурятии.
На месте происшествия работают сотрудники полиции, сотрудники комитета городского хозяйства и группы отлова. Устанавливаются очевидцы и обстоятельства произошедшего, а также владельцы собак.
Сейчас полиция и представители комитета городского хозяйства идут по следам собак.
Как сообщал «Байкал-Daily», посёлок Забайкальский уже не раз «прогремел» из-за страшных нападений собак. В конце 2020 года стая собак напала на 20-летнюю девушку. Её собаки сильно терзали, искусали до костей и обезобразили лицо. Сейчас девушка лечится в Москве, ей предстоит долгая реабилитация и пластические операции. Сейчас она находится в больнице в Москве.
В январе в том же посёлке собаки набросились на 11-летнего мальчика, сильно его искусав. Школьника спецбортом также доставили в Москву.
После этих двух нападений следователи возбудили уголовное дело о халатности.
В Забайкальском обещали ежедневное патрулирование улиц. На охрану школьников вышли казаки, обещавшие сопровождать их по пути в школу и обратно. Удалось запустить школьные автобусы, которых местные жители давно добивались. Вопрос, почему не удалось избежать сегодняшнего нападения, остаётся открытым.
На месте происшествия работают сотрудники полиции, сотрудники комитета городского хозяйства и группы отлова. Устанавливаются очевидцы и обстоятельства произошедшего, а также владельцы собак.
Сейчас полиция и представители комитета городского хозяйства идут по следам собак.
Как сообщал «Байкал-Daily», посёлок Забайкальский уже не раз «прогремел» из-за страшных нападений собак. В конце 2020 года стая собак напала на 20-летнюю девушку. Её собаки сильно терзали, искусали до костей и обезобразили лицо. Сейчас девушка лечится в Москве, ей предстоит долгая реабилитация и пластические операции. Сейчас она находится в больнице в Москве.
В январе в том же посёлке собаки набросились на 11-летнего мальчика, сильно его искусав. Школьника спецбортом также доставили в Москву.
После этих двух нападений следователи возбудили уголовное дело о халатности.
В Забайкальском обещали ежедневное патрулирование улиц. На охрану школьников вышли казаки, обещавшие сопровождать их по пути в школу и обратно. Удалось запустить школьные автобусы, которых местные жители давно добивались. Вопрос, почему не удалось избежать сегодняшнего нападения, остаётся открытым.