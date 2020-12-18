В Бурятии ситуация с коронавирусом держится на прежнем уровне

Коронавирус вновь выявили у более 200 жителей Бурятии
По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии на утро 18 декабря общее число случаев заражения COVID-2019 с начала пандемии достигло 23 328. Из них 54% (12 688) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.
За последние сутки диагноз подтвердили у 214 человек. Заболеваемость, снизившая обороты, в последние дни держится на одном уровне. Днём ранее выявили 212 новых больных, а до этого +208 (абсолютный минимум с 22 октября), +215, +223, +226, +224, +228.
Из 214 новых случаев коронавируса 173 человека были обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью.
Круг контактных лиц составляет 2547 человек.
За всё время выздоровели 19 844 пациентов, или 85%. В том числе за сутки вылечились 265 человек.
Умерли за сутки ещё четверо больных коронавирусом. Общее число летальных случаев достигло 528-ми.
Сегодня в стационарах республики лечатся 1759 пациентов с коронавирусом, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 1356. В отделениях реанимации находится 104 пациента (из них старше 65 лет – 66), на ИВЛ 66 пациентов (из них старше 65-ти – 44).
Занятость коечного фонда составляет 68%.
Также амбулаторное лечение проходят 1197 пациентов с COVID-19. Наблюдается 5904 человек.
По вопросам коронавируса можно обращаться на «горячую линию» минздрава Бурятии (телефон 8-3012-37-95-32). За всё время здесь было принято более 97 тысяч обращений. Операторы работают в круглосуточном режиме.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне приостановил на 90 суток деятельность улан-удэнского лаундж-бара «SOVA», где прошла нелегальная вечеринка под названием «Локдаун».
На номер диспетчерской службы 112 продолжают поступать сообщения от жителей Бурятии о нарушениях профилактических мероприятий в общественных местах и на транспорте. В том числе улан-удэнка пожаловалась на маршрут №130.
В Бурятию самолётом прибыла партия призывников. Новобранцев первыми встретили медики и специалисты радиационной, химической и биологической защиты. Самолёт продезинфицировали, видео – по ссылке.
Театрам Бурятии официально разрешили возобновить работу с 20 декабря, на днях внесены изменения в соответствующий указ главы.
В Бурятии ситуация с коронавирусом держится на прежнем уровне
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