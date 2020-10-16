Жители Бурятии покупают страховку в отделениях почтовой связи

Общество, Фото: пресс-служба УФПС Бурятии

В почтовых отделениях республики оформляют полисы более чем по 10 видам страхования, в том числе жизни, здоровья и имущества



Услуги страхования на почте востребованы жителями Бурятии. С начала 2020 года в отделениях почтовой связи было приобретено более 35 тысяч полисов, в том числе почтальонами на дому оформлено около 13 тысяч. Всего в республике более 250 почтальонов оснащены мобильными почтово-кассовыми терминалами, сообщили в пресс-службе УФПС Бурятии.



Чтобы приобрести полис, клиенту достаточно сообщить полное имя, дату рождения и контактный телефон. В подтверждение оплаты оператор почтового отделения или почтальон вместе со страховым полисом выдаёт кассовый чек, который необходимо сохранить на весь период действия страховки.



Наиболее востребованными являются такие виды как страхование автогражданской ответственности, страхование недвижимости, страхование детей. Страхование имущества особенно актуально в холодное время года, когда многие жители начинают пользоваться электрическими приборами.



Снизить риски от повреждений имущества и получить выплату до 1 млн рублей за ущерб, причинённый в результате стихийных бедствий, позволяет программа страхования жилых строений, реализуемая во всех почтовых отделениях.



- Почта России располагает разветвлённой сетью отделений почтовой связи по всей республике, поэтому услуги страхования доступны для всех жителей, даже отдалённых населённых пунктов, где нет представительств страховых кампаний, - рассказала заместитель директора УФПС Республики Бурятия Светлана Убеева.



Как заявили в компании, реализуемые отделениями почтовой связи страховые продукты полностью соответствуют действующему законодательству. Кроме этого, партнёрами предприятия являются крупнейшие российские страховые компании.

