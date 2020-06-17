В Улан-Удэ посвящённые Дню города мероприятия перенесли

«Ситуация по коронавирусу, несмотря на послабления санэпидрежима, ещё остаётся сложной», - отметили в мэрии
- День города, как и было решено ранее, так и останется летом – в третью субботу июня. Но массовые праздничные мероприятия в этом году мы вынуждены пока перенести. Ситуация по коронавирусу, несмотря на послабления санэпидрежима, ещё остаётся сложной. В режиме онлайн нам пришлось провести большинство мероприятий, посвящённых Дню Победы. Парад, который состоится в Улан-Удэ 24 июня, также пройдёт в режиме ограничений. Наши уважаемые ветераны останутся дома и будут смотреть парад в прямом эфире по местным телеканалам. День города, конечно, хотелось бы провести в привычном для всех формате с участием горожан, - прокомментировал ситуацию мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.
Напомним, с инициативой о переносе Дня города на более тёплое время года выступил Игорь Шутенков 7 сентября на торжественном открытии Дня города – 2019, когда погода была особенно холодной, и призвал горожан к обсуждению этого вопроса.
Предложения от улан-удэнцев городские власти собирали в ходе голосования в районных администрациях, в домах творчества, детских садах, школах, техникумах, колледжах и вузах, а также на сайте «Активный горожанин» и в соцсетях. В результате более 20 тысяч горожан отдали свои голоса за июнь.
Как сообщал «Байкал-Daily», празднование Дня города в Улан-Удэ было перенесено с сентября на июнь. Решение утвердили на сессии горсовета.