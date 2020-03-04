В Бурятии спасатели выиграли турнир на скалах

Турнир состоялся в местности Жарчиха
29 февраля в Тарбагатайском районе Бурятии, в местности «Жарчиха», федерация спортивного туризма республики прошли республиканские соревнования по преодолению естественного скального рельефа.
Ежегодно мероприятие посещает не менее 100 человек. В этой связи в Жарчиху для недопущения несчастных случаев были привлечены спасатели Республиканского агентства ГО и ЧС.
Команда Бурятской поисково-спасательной службы не осталась равнодушной к соревнованиям и приняла участие. Всего участвовало шесть команд.
Команда спасателей Республиканского агентства ГО и ЧС заняла первое место, сообщили «Байкал-Daily» в пресс-служба ведомства.
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