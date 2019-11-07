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Студент из Бурятии стал лауреатом всероссийского конкурса в Третьяковке

Студент из Бурятии стал лауреатом всероссийского конкурса в Третьяковке
Общество,  Фото:паблик Бурятского театра драмы имени Хоца Намсараева
Его чтение было отмечено в номинации «Золотой век» русской литературы

Студент бурятской студии института имени Щукина Дахалэ Жамбалов стал лауреатом 2-й степени в номинации «Золотой век» в I всероссийском конкурсе чтецов «Читаем классику в Третьяковке». Об этом сообщает паблик Бурятского театра драмы имени Хоца Намсараева.

Проект был приурочен к году Театра в России и задуман как яркий примером воссоединения театра, литературы и изобразительного искусства. Фестиваль стал новым видом сотрудничества театрального института имени Бориса Щукина и государственной Третьяковской галереи.

Конкурс проходил с октября по ноябрь в 2 тура. К конкурсным прослушиваниям допускались студенты театральных, гуманитарных и иных вузов. Первый тур проводился заочно в октябре. Второй тур состоялся очно 4 и 5 ноября в залах Третьяковской галереи в Москве. 
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