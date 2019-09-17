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В Забайкалье дали премию «Солнцем поцелованным»

В Забайкалье дали премию «Солнцем поцелованным»
Общество,  Фото:pixabay.com
Награду в области литературы получила писательница Елена Чубенко

16 сентября в Чите на музыкально-поэтическом вечере состоялось объявление результатов юбилейного десятого конкурса на соискание премии губернатора Забайкальского края имени Михаила Вишнякова в области литературы. Премия присуждена забайкальской писательнице, члену Союза писателей России Елене Чубенко. Победу писательнице принес сборник «Солнцем поцелованные».

- Это сборник рассказов и одна пьеса, которую я написала для Улётовского театра. Больше всего я люблю писать о стариках. Если кто читал мои книжки, видит, что мои герои – это старики. Самый любимые работы – рассказы «Солнцем поцелованные» и «Я ждал тебя, Мотя». Не ожидала, что получу премию. Всегда считаю, что есть более сильные авторы, более заслуженные. Я ведь достаточно поздно пришла в литературу, – рассказала обладательница премии.

По словам министра культуры Забайкальского края Татьяны Цымпиловой, литературная премия имени Михаила Евсеевича Вишнякова это уже сформировавшийся бренд.

- Церемония вручения премии – самое интригующее и долгожданное событие литературного праздника «Забайкальская осень». Наша задача – не только сохранить премию. Планируется внести изменения в положение, расширить её границы – не только содержательные, но и географические, – поделилась Татьяна Цымпилова.

Премия имени российского поэта Михаила Евсеевича Вишнякова присуждается на протяжении десяти лет за создание наиболее талантливых литературных произведений, которые вносят существенный вклад в развитие культуры Забайкальского края. Лауреатами премии в разные годы становились Борис Макаров, Олег Димов, Вячеслав Вьюнов, Николай Ярославцев, Валентина Трухина, Юрий Курц, Геннадий Андрюк и Олег Петров. Об этом сообщает пресс-служба минкультуры региона.
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