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В Бурятии уволился замначальника управления по обеспечению деятельности мировых судей

В Бурятии уволился замначальника управления по обеспечению деятельности мировых судей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Распоряжение подписано 3 июля

Александр Ковалёв покинул пост заместителя начальника управления по обеспечению деятельности мировых судей в Бурятии – начальника отдела организационно-аналитической работы и материально-технического снабжения. Он уволился по собственному желанию с 4 июля.

Распоряжение о расторжении служебного контракта и.о. председателя правительства Бурятии Игорь Зураев подписал 3 июля.

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