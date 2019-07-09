В Бурятии уволился замначальника управления по обеспечению деятельности мировых судей

Распоряжение подписано 3 июля



Александр Ковалёв покинул пост заместителя начальника управления по обеспечению деятельности мировых судей в Бурятии – начальника отдела организационно-аналитической работы и материально-технического снабжения. Он уволился по собственному желанию с 4 июля.



Распоряжение о расторжении служебного контракта и.о. председателя правительства Бурятии Игорь Зураев подписал 3 июля.





Читают сейчас