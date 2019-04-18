Оно состоится на улице Соборная
28 апреля с 11:00 до 13:00 на улице Соборная в Улан-Удэ состоится уличное гуляние «Пасхальный перезвон» (0+), посвящённое Празднику Светлой Пасхи.
Жителей и гостей Улан-Удэ ждут праздничная концертная программа, в которую войдут выступления творческих коллективов и солистов муниципальных культурно-досуговых учреждений и детских школ искусств. Состоится вокально-хореографическая прологовая композиция «Восходило Красно Солнышко» в исполнении театра народной музыки и танца «Забава». Зрители увидят интерактивную программу, подготовленную ДК им. Вагжанова, СКЦ «Кристалл», ДК «Авиатор» и КДЦ «Заречный».
С 11:00 до 13:00 час. на улице Соборная будет открыта праздничная торговля.
Как сообщал «Байкал-Daily», также в этот день состоится праздничное гуляние в Этнографическом музее.
В центре Улан-Удэ пройдёт Пасхальные гуляние
Общество, Фото:
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