В Бурятии предложили оборудовать «лесные» палаточные городки

Леса решили сажать «всем миром»



Самые злободневные вопросы экологического состояния региона были рассмотрены в ходе общественного обсуждения реализации национального проекта «Экология» в Бурятии. Республика принимает участие в пяти крупных федеральных проектах. Это, в частности, формирование комплексной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами, ликвидация свалок в крупных населенных пунктах, повышение качества питьевой воды, сохранение озера Байкал, а также сохранение и восстановление лесов Бурятии.



- Становится хорошей традицией в широком кругу обсуждать самые горячие и важные вопросы, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов. – Сегодня экология – один из приоритетов развития страны на ближайшие годы. Для республики определено финансирование в размере 18 млрд.рублей до 2024 года. И наша республика - одна из наиболее активных, люди выказывают неравнодушие к вопросам сохранения природы, которые могут повлиять на озеро Байкал.



Что касается лесной отрасли региона, на сегодня в Бурятии общая площадь лесов составляет 29,6 млн. га, из них 27 млн. га расположены на землях лесного фонда, 2,0 млн. га – на землях особо охраняемых природных территорий. Общий запас древесины равен 2250,7 млн. куб. метров, а ежегодная расчётная лесосека доходит до 10,5 млн. га.



В рамках федерального проекта по сохранению лесов Бурятия в ближайшие три года получит из федерального бюджета 546,4 млн. рублей. Деньги планируется направить на мероприятия по увеличению площади лесовосстановления, формирование запаса лесных семян, оснащение лесопожарной техникой и оборудованием по охране лесов от пожаров. Кроме того, запланировано приобретение техники для разведения и восстановления лесов.



Кстати говоря, в этом году в лесничества Бурятии уже поступили специализированные автоцистерны, тракторы, вездеходы, тягачи для транспортировки тяжелой техники и оборудования массой 10-30 тонн. Как отметил руководитель Республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ) Александр Мартынов, также поступила и лесохозяйственная техника – гусеничные тракторы, комбинированные лесные плуги и катки-осветлители.



Но даже этих мер недостаточно для полного восстановления лесного фонда. В качестве альтернативы в РАЛХ предлагают сажать леса «всем миром». 18 мая пройдет Всероссийский день посадки леса. Планируется выделение саженцев для высадки в Этнографическом музее, парках и скверах, раздача саженцев для населения, оборудование палаточных городков вдоль оживлённых дорог, чтобы люди могли остановиться и посадить дерево. А в школьных лесничествах предлагается создать базовые питомники для разведения леса - дети сызмальства должны знать, как сажать и растить деревья.

