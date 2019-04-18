На выставке будут представлены работы, выполненные в разных видах и жанрах изобразительного искусства
Открытие традиционной весенней выставки «Арт-Арбат. 2019» состоится 22 апреля в выставочном зале музея истории Улан-Удэ. На экспозиции будут представлены учебные и творческие работы студентов художественного отделения колледжа искусств имени Чайковского. В том числе студентов специальностей «Живопись», «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» и «Дизайн».
На выставке будут представлены работы, выполненные в разных видах и жанрах изобразительного искусства, такие, как натюрморты, портреты, пейзажи, тематические и декоративные композиции, малая пластика (художественная керамика) и дизайн-проекты.
Художественное отделение открыто в 1990 году при участии народного художника страны, члена-корреспондента Российской академии художеств, лауреата государственных премий Солбона Ринчинова.
В этом году колледж выпускает студентов по двум специальностям: «Живопись» (по виду – станковая живопись) и «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» (по виду – художественная керамика).
Выпускники колледжа продолжают обучение в ведущих вузах страны (Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Хабаровске, Красноярске, Иркутске и др.), а также обучаются в Корее, Китае и Монголии.
Художественное отделение выпустило немало талантливых молодых специалистов, творчество которых занимает значительное место в области изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества региона, они достойно представляют профессиональное искусство Бурятии в России и за рубежом, сообщает пресс-служба колледжа.
Работы студентов представят на выставке в Улан-Удэ
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