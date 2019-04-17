Убирались студенты ВСГИК
17 апреля была проведена уборка территории по ул. Терешковой от сквера «Ровесникам, ушедшим в бой» до остановки «Русский драматический театр».
Убирались студенты Восточно-Сибирского государственного института культуры. Всего приняли участие 60 человек. Они собрали 65 мешков мусора.
Акция прошла в рамках месячника по санитарной очистке, сообщили в администрации Октябрьского района Улан-Удэ.
С улицы Терешковой в Улан-Удэ собрали 65 мешков мусора
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