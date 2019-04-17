С улицы Терешковой в Улан-Удэ собрали 65 мешков мусора

Убирались студенты ВСГИК



17 апреля была проведена уборка территории по ул. Терешковой от сквера «Ровесникам, ушедшим в бой» до остановки «Русский драматический театр».



Убирались студенты Восточно-Сибирского государственного института культуры. Всего приняли участие 60 человек. Они собрали 65 мешков мусора.



Акция прошла в рамках месячника по санитарной очистке, сообщили в администрации Октябрьского района Улан-Удэ.

