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С улицы Терешковой в Улан-Удэ собрали 65 мешков мусора

С улицы Терешковой в Улан-Удэ собрали 65 мешков мусора
Общество, 
Убирались студенты ВСГИК

17 апреля была проведена уборка территории по ул. Терешковой от сквера «Ровесникам, ушедшим в бой» до остановки «Русский драматический театр».

Убирались студенты Восточно-Сибирского государственного института культуры. Всего приняли участие 60 человек. Они собрали 65 мешков мусора.

Акция прошла в рамках месячника по санитарной очистке, сообщили в администрации Октябрьского района Улан-Удэ.
мусор
 
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