Нагрудный знак будут вручать ветеранам труда Иркутской области

Обладателям почётного звания предоставляются меры социальной поддержки



Нагрудный знак «Ветеран труда Иркутской области» предлагают вручать обладателям этого звания. С такой инициативой выступил губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Соответствующий законопроект подготовлен и внесён на рассмотрение регионального парламента, сообщает пресс-служба правительства региона.



- Звание «Ветеран труда Иркутской области» присваивают тем, кто добился больших успехов в работе. Это обладатели званий «За отличия перед Иркутской областью», «За честь и мужество», почётные граждане Иркутской области, заслуженные работники разных сфер. В дополнение к званию «Ветеран труда Иркутской области» таким людям предлагается вручать нагрудный знак, - сказал министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.



Региональный закон «О ветеранах труда Иркутской области» вступил в силу с 1 января 2019 года. Обладателям почётного звания предоставляются меры социальной поддержки: ежемесячная денежная выплата в размере 489 рублей, денежная компенсация 50 процентов расходов на оплату жилого помещения и оплату коммунальных услуг, бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов, бесплатный проезд на автомобильном транспорте в междугородном сообщении, оплата в размере 50 процентов стоимости проезда на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении и внутреннем водном транспорте по пригородным маршрутам.



По состоянию на 11 апреля 2019 года звание «Ветеран труда Иркутской области» присвоено 4,4 тыс. человек.

