Синоптики обещают снег
19 апреля в Бурятии ожидается усиление ветра до 13-18 м/с, местами до 24 м/с, также не обойдётся без снега.
Высокий класс пожарной опасности прогнозируется в Улан-Удэ, Бичурском, Иволгинском, Кяхтинском, Мухоршибирском, Селенгинском, Тарбагатайском районах республики.
- В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеоявлениями Главное управление МЧС России по Республике Бурятия рекомендует жителям соблюдать меры безопасности и быть предельно осторожными, – сообщают в пресс-службе ведомства.
При резком ухудшении погоды по возможности рекомендуется оставаться в помещении. На улице ни в коем случае не пытаться прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями. Опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.
При скачках напряжения в электрической сети квартиры необходимо обесточить все электробытовые приборы, выдернуть вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошёл пожар.
В неустойчивую погоду желательно отказаться от выходов на водоёмы, туристические маршруты и горные походы.
В условиях ухудшения видимости из-за осадков необходимо соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию.
В случае опасности и для сообщения информации о необходимости проведения спасательных мероприятий можно звонить на телефон пож-арно-спасательной службы МЧС России - «101».
В Бурятии вновь ожидается ухудшение погоды
Общество, Фото:
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