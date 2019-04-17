В Бурятии вновь ожидается ухудшение погоды

Синоптики обещают снег



19 апреля в Бурятии ожидается усиление ветра до 13-18 м/с, местами до 24 м/с, также не обойдётся без снега.



Высокий класс пожарной опасности прогнозируется в Улан-Удэ, Бичурском, Иволгинском, Кяхтинском, Мухоршибирском, Селенгинском, Тарбагатайском районах республики.



- В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеоявлениями Главное управление МЧС России по Республике Бурятия рекомендует жителям соблюдать меры безопасности и быть предельно осторожными, – сообщают в пресс-службе ведомства.



При резком ухудшении погоды по возможности рекомендуется оставаться в помещении. На улице ни в коем случае не пытаться прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями. Опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.



При скачках напряжения в электрической сети квартиры необходимо обесточить все электробытовые приборы, выдернуть вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошёл пожар.



В неустойчивую погоду желательно отказаться от выходов на водоёмы, туристические маршруты и горные походы.



В условиях ухудшения видимости из-за осадков необходимо соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию.



В случае опасности и для сообщения информации о необходимости проведения спасательных мероприятий можно звонить на телефон пож-арно-спасательной службы МЧС России - «101».



