Туристы спасли примёрзшую ко льду нерпу на Байкале

Московские туристы спасли примёрзшую ко льду Байкала нерпу. Они увидели животное и решились помочь. У них с собой были термосы с кипятком. Они разбавили его и начали поливать тёплой водой ласты животного, отмечает crimburyatia.ru.











Женщина, снимающая видео, активно сопереживала нерпе.- Маленькая, тихо-тихо, подожди, не шевелись. Сейчас мы тебя отлепим, - говорит туристка.Потом нерпе начали растирать ласты. Вскоре животное удалось освободить ото льда, нерпу отправили в озеро. По словам спасителей, животное выглядело уставшим, уточняет Рен ТВ.