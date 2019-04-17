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Туристы спасли примёрзшую ко льду нерпу на Байкале

Туристы спасли примёрзшую ко льду нерпу на Байкале
Общество, 
Нерпа приклеилась ластами к поверхности. Видео

Московские туристы спасли примёрзшую ко льду Байкала нерпу. Они увидели животное и решились помочь. У них с собой были термосы с кипятком. Они разбавили его и начали поливать тёплой водой ласты животного, отмечает crimburyatia.ru.



Женщина, снимающая видео, активно сопереживала нерпе.

- Маленькая, тихо-тихо, подожди, не шевелись. Сейчас мы тебя отлепим, - говорит туристка.

Потом нерпе начали растирать ласты. Вскоре животное удалось освободить ото льда, нерпу отправили в озеро. По словам спасителей, животное выглядело уставшим, уточняет Рен ТВ.

нерпы Байкал
 
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