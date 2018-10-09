Фильм про Улан-Удэ откроет всероссийский фестиваль

Лента «Улан-Удэ, я люблю тебя!» заявлен на фестивале вне конкурса



С 9 по 11 октября в Ростове-на-Дону пройдёт фестиваль фильмов о туризме и путешествиях «Россия вдохновляет!» и церемония открытия международного фестиваля мотивационного кино и спорта BRIDGE of ARTS-2018.



Лента «Улан-Удэ, я люблю тебя!» заявлен на фестивале «Россия вдохновляет» вне конкурса и станет фильмом открытия. На суд зрителей мероприятия он предстанет сегодня, 9 октября, на торжественной церемонии открытия.



Всего на конкурс «Россия вдохновляет» было подано 207 заявок из 55 регионов России. Конкурсные фильмы этого года представлены в следующих номинациях: «Регион», «Достопримечательность», «Событие», «Впечатление», «Локация». Кроме того, учреждены новые специальные номинации: «Добро пожаловать!» (формат для блогеров, минутная Instagram-визитка, которую будут оценивать ведущие тревел-журналисты России) и «Рекламный ролик субъекта туротрасли».



Больше всего фильмов поборются за победу в номинации «Регион». Это десять кинолент из Республики Башкортостан, Камчатского и Ставропольского краёв, Архангельской, Белгородской, Нижегородской, Пензенской, Псковской, Ростовской и Ярославской областей. В номинациях «Достопримечательность», «Событие», «Впечатление», «Рекламный ролик субъекта туротрасли» и «Добро пожаловать!» будет показано по шесть работ, семь фильмов вошли в номинацию «Локация».



В шорт-листе 47 фильмов из 25 регионов РФ.



Председателем жюри конкурса «Россия вдохновляет!» стала актриса театра и кино Оксана Сташенко. Также оценивать работы финалистов будут продюсер, режиссёр RTG TV Сергей Дудкин, координатор Национального календаря событий Вера Истомина и генеральный директор ООО ТКФ «Рейна-Тур» НТВ Татьяна Нечепаева.



Художественный фильм «Улан-Удэ, я люблю тебя!» вышел в прокат в дни празднования 352-летия Улан-Удэ. Картина была создана Союзом кинематографистов Бурятии совместно с администрацией города, сообщает управление по информационной политике мэрии.

