Штормовое предупреждение объявлено в Бурятии



Также нельзя оставлять без внимания детей, пожилых людей и людей с ограниченными возможностями.



В случае опасности следует незамедлительно позвонить на телефон пожарно-спасательной службы МЧС России - «101».



По данным Бурятского гидрометцентра, вечером 25 июля по юго-западу с детальнейшим распространением на остальную территорию республики ожидается резкое ухудшение погоды. Местами пройдут сильные дожди, ливни, град, грозы со шквалистым усилением ветра до 24 метров в секунду, с последующим понижением температуры на 10-15 градусов. В горах Восточного Саяна и Южного Байкала возможен мокрый снег.Главное управление МЧС России по Бурятии просит соблюдать меры безопасности.При граде, грозе и усилении ветра, по возможности, оставайтесь в помещении. Находясь на улице, не пережидайте непогоду у недостроенных зданий, одиноко стоящих деревьев, опор линий электропередач. Ни в коем случае нельзя прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами.- При скачках напряжения в электрической сети квартиры немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошёл пожар, - предупреждают в ГУ МЧС по Бурятии.Во время грозы рекомендуется отключить из сети электроприборы, чтобы они не сломались. Окна и балконные двери следует закрыть.В грозу или при появлении её первых признаков купаться, а также выходить на воду на плавсредствах, крайне опасны. Стоит отказаться от туристических маршрутов и горных походов.- В условиях ухудшения видимости во время выпадения осадков водителям при передвижении на автотранспорте рекомендуется соблюдать повышенные меры осторожности, скоростной режим и дистанцию, - предупреждают в МЧС.