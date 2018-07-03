В Бурятии обещают кратковременные дожди

По данным Бурятского Гидрометцентра, 3 июля в республике будет стоять неустойчивая тёплая погода, местами пройдут кратковременные дожди, грозы, по северо-востоку - местами сильные дожди



Ветер северо-западный 7-12 м/с.



Температура днём +22, +27, местами +16, +21.



В Улан-Удэ местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура +25, +27.



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