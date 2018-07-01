Первого июля по республике по юго-западным, северным районам и Прибайкалью местами кратковременные дожди, грозы, по остальной территории преимущественно без осадков
Утром местами туман. Ветер северо-западный, днем северо-восточный 4-9, при грозах до 13-18 м/с. Температура ночью 13-18, местами 5-10, днем 27-32, местами по Прибайкалью и северу 20-25 тепла.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер ночью северо-западный слабый, днем северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 16-18, днем 30-32 тепла, сообщает пресс-служба ГУ МЧС.
В Бурятии местами грозы
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