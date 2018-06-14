Дауншифтеры из Иркутска переехали в глухую тайгу

Поменяли городское жильё на домик… в глухой тайге



Пара из Иркутска Владимир и Людмила Чижовы нашла своё место под солнцем у мыса Заворотный на севере Байкала. Правда, добраться до усадьбы супругов Чижовых нелегко, только по озеру, на катере, сообщает «Братская студия телевидения».



Продукты и лекарства Владимир и Людмила запасают из города на год вперед. В идеальном для интровертов месте мобильной связи, как и людей - нет. Из гостей - только медведи.



- Он может игнорировать собак. Игнорировать лодку. Я выйду, фонариком посвечу, он стоит, ест, пофиг ему, - рассказывает Владимир Чижов, житель мыса Заворотный, Байкал



- Болеть здесь нельзя. Врачей-то нет. Закаляемся. Ныряем в холодную воду, - говорит его супруга Людмила.



Новую жизнь рисковые иркутяне начали после 35 лет совместной и не пожалели о своём решении. У отшельников есть сын, дочь и три внучки, их первого визита они ждут уже в ближайшее время.



