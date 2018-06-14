14 Июня

13 Июня

Популярное

Дауншифтеры из Иркутска переехали в глухую тайгу

Общество, 
Поменяли городское жильё на домик… в глухой тайге

Пара из Иркутска Владимир и Людмила Чижовы нашла своё место под солнцем у мыса Заворотный на севере Байкала. Правда, добраться до усадьбы супругов Чижовых нелегко, только по озеру, на катере, сообщает «Братская студия телевидения».

Продукты и лекарства Владимир и Людмила запасают из города на год вперед. В идеальном для интровертов месте мобильной связи, как и людей - нет. Из гостей - только медведи.

- Он может игнорировать собак. Игнорировать лодку. Я выйду, фонариком посвечу, он стоит, ест, пофиг ему, - рассказывает Владимир Чижов, житель мыса Заворотный, Байкал

- Болеть здесь нельзя. Врачей-то нет. Закаляемся. Ныряем в холодную воду, - говорит его супруга Людмила.

Новую жизнь рисковые иркутяне начали после 35 лет совместной и не пожалели о своём решении. У отшельников есть сын, дочь и три внучки, их первого визита они ждут уже в ближайшее время.

Байкал тайга
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Дауншифтеры из Иркутска переехали в глухую тайгу
Общество, 14.06.2018
Поменяли городское жильё на домик… в глухой тайге
Театр «Байкал» даст концерт в Иркутске
Общество, 14.06.2018
Он состоится в преддверии XIII международного бурятского национального фестиваля «Алтаргана», который пройдёт в Иркутской области
В Бурятии пройдёт игра казаков «Сполох»
В Бурятии пройдёт игра казаков «Сполох»
Общество, 14.06.2018
Утверждено положение о проведении Республиканского этапа Всероссийской военно-спортивной игры «Сполох-2018»
Как живёт последний ветеран Ольхона (видео)
Как живёт последний ветеран Ольхона (видео)
Общество, 14.06.2018
Алексей Копылов — последний ветеран байкальского острова Ольхон. Ему 96 лет — на острове он борется с местными шаманами, учит танцевать фокстрот и выжимает «сотку» по бездорожью на своих «Жигулях»
В Бурятии пройдёт международный марафон «Чистый Байкал»
Общество, 14.06.2018
Желающие в ходе мероприятия могут посетить достопримечательности, принять участие в экологической акции, круглом столе  
В Бурятию незаконно ввезли более тысячи машин из Монголии
В Бурятию незаконно ввезли более тысячи машин из Монголии
Общество, 14.06.2018
Иностранцы ввозят автомобили с условием их обратного вывоза в установленный срок, однако не выполняют это обязательство  
Половина Улан-Удэ по команде осталась без света
Половина Улан-Удэ по команде осталась без света
Общество, 14.06.2018
Была дана команда на отключение электроэнергии
Бурятские лучники завоевали золото этапа Кубка Европы
Бурятские лучники завоевали золото этапа Кубка Европы
Общество, 14.06.2018
C 2 по 10 июня в Олбии (Италия) проходил этап Кубка Европы по стрельбе из лука среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата
Росгвардейцы Бурятии привезли медали с турнира по боевому самбо
Росгвардейцы Бурятии привезли медали с турнира по боевому самбо
Общество, 14.06.2018
Международные соревнования прошли в Чите
Улан-удэнец упустил свой участок в престижном районе
Общество, 14.06.2018
Мужчина узнал, что ему дали землю только 25 лет спустя
Бурятская таможня отмечает 30-летний юбилей
Бурятская таможня отмечает 30-летний юбилей
Общество, 14.06.2018
Сегодня в таможне прошло награждение лучших сотрудников грамотами, благодарственными письмами  
В Бурятии презентовали книгу «Воскресенская церковь в Кяхте»
Общество, 14.06.2018
В книге есть уникальные данные и фотографии
В Бурятии обновлена программа сельских спортивных игр
В Бурятии обновлена программа сельских спортивных игр
Общество, 14.06.2018
Очередные республиканские летние сельские спортивные игры пройдут в Тункинском районе Бурятии с 19 по 23 июня
Умер режиссёр Станислав Говорухин
Умер режиссёр Станислав Говорухин
Общество, 14.06.2018
Он ушёл из жизни после продолжительной болезни в санатории Барвиха
В Бурятии пройдёт концерт «Мы — деревенские»
Общество, 14.06.2018
Организаторы обещают насыщенную программу

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Кадастровая палата просит заявителей указывать адрес электронной почты
29.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Оценить госуслуги филиала можно на портале «Ваш контроль»
27.04.2018
Загрузка...
^