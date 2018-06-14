Поменяли городское жильё на домик… в глухой тайге
Пара из Иркутска Владимир и Людмила Чижовы нашла своё место под солнцем у мыса Заворотный на севере Байкала. Правда, добраться до усадьбы супругов Чижовых нелегко, только по озеру, на катере, сообщает «Братская студия телевидения».
Продукты и лекарства Владимир и Людмила запасают из города на год вперед. В идеальном для интровертов месте мобильной связи, как и людей - нет. Из гостей - только медведи.
- Он может игнорировать собак. Игнорировать лодку. Я выйду, фонариком посвечу, он стоит, ест, пофиг ему, - рассказывает Владимир Чижов, житель мыса Заворотный, Байкал
- Болеть здесь нельзя. Врачей-то нет. Закаляемся. Ныряем в холодную воду, - говорит его супруга Людмила.
Новую жизнь рисковые иркутяне начали после 35 лет совместной и не пожалели о своём решении. У отшельников есть сын, дочь и три внучки, их первого визита они ждут уже в ближайшее время.
Дауншифтеры из Иркутска переехали в глухую тайгу
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