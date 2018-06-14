В Бурятии прогнозируются дожди

По данным Бурятского Гидрометцентра, 14 июня в республике местами пройдут кратковременные дожди, грозы с порывистым ветром, по юго-западу и югу Байкала ливневые дожди



Ветер восточный 4-9, местами 10-15 м/с.



Температура днём +25, +30, местами +15, +20.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура +28, +30.



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